Concerto di Natale alla chiesa di Padule

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:50

Il tradizionale concerto di Natale, organizzato da comune e Unità Pastorale di Porcari, si trasferisce in Padule. Domenica 16 dicembre alle 17.30 l'Orchestra Giovanile del Cavanis si esibirà nella chuesa di Padule con musiche classiche e natalizie, oltre ad un duo per pianoforte (con strumento a coda portato appositamente per l'occasione) con arie di Chopin e Mendelssohn.

Al termine del concerto sarà offerto a tutti un rinfresco. L'ingresso è libero.