Concerto di Natale nella Chiesa della Misericordia di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 dicembre 2018, 13:55

Domani, giovedì 13 dicembre, alle ore 21, nella sede della ex scuola primaria di Pieve di Compito si terrà l'incontro 'Faccia a faccia con il sindaco'.

mercoledì, 12 dicembre 2018, 12:48

Gaia S.p.A. comunica che Filctem Cgil - Femca Cisl - Uiltec Uil, hanno indetto uno sciopero generale dei lavoratori, il cui rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nazionali gas, acqua, elettrico, previsto per l'intera giornata di lunedì 17 dicembre.Per questo motivo gli sportelli aperti al pubblico, così come...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:50

Il tradizionale concerto di Natale, organizzato da comune e Unità Pastorale di Porcari, si trasferisce in Padule. Domenica 16 dicembre alle 17.30 l'Orchestra Giovanile del Cavanis si esibirà nella chuesa di Padule con musiche classiche e natalizie, oltre ad un duo per pianoforte (con strumento a coda portato appositamente per...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:48

L'associazione 50 & Più Università continua il ciclo incentrato sul genocidio del popolo armeno. Dopo alcune conferenze dedicate al tema, con presentazione di libri della giornalista Letizia Leonardi e dopo la visione dei film "Mayrig", "Quella strada chiamata Paradiso" e "La masseria delle allodole", è la volta di "Ararat -...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 10:16

Sistema Ambiente Spa informa che il 13 dicembre, dalle 10:20 alle 12:20, a causa di assemblea del personale, potranno verificarsi dei disservizi. Di conseguenza l’orario di apertura dello stabilimento e della stazione ecologica di S Angelo in Campo sarà il seguente:

martedì, 11 dicembre 2018, 16:39

“LUNA, la Bambina e l’isola di Amarlo”. E’ il titolo dell’ultimo libro della scrittrice lucchese Barbara Bertani, che sarà presentato dall’autrice domenica 16 dicembre alle ore 16.30 alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi. Un romanzo, edito da “Liberodiscrivere” con mistero e finale a sorpresa ambientato a Odoroso.

martedì, 11 dicembre 2018, 16:32

Sabato 15 dicembre alle ore 18 nella Pieve di Santa Maria Assunta e S. Giovanni Evangelista in piazza Don Carlo Matteoni a Marlia è in programma la presentazione del volume "Marlia. Comunità, storia e territorio" di Gilberto Bedini, Paolo Bottari, Giuseppe Ghilarducci e Giorgio Tori edito da PubliEd editore in...

martedì, 11 dicembre 2018, 15:34

La prefettura di Lucca, per aderire ad analogo invito dell’Ufficio Regionale per la Toscana dell’ISTAT, ricorda a tutti i cittadini appartenenti al campione di famiglie coinvolte nel primo Censimento Permanente della Popolazione Italiana nei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta,...

martedì, 11 dicembre 2018, 15:06

Dalla sera di domani, mercoledì, è in arrivo in Toscana un graduale peggioramento del tempo con possibili isolati temporali sulle isole dell'Arcipelago e lungo la costa maremmana e nevicate di debole intensità sull'Appennino toscano oltre i 400-600 metri di quota.

martedì, 11 dicembre 2018, 14:18

"Prendiamo spunto da quanto successo su un campo di calcio dopo una partita del settore giovanile fra una squadra lucchese ed una pisana-affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega-per affermare convintamente come la reintroduzione nelle scuole di classici corsi di Educazione...