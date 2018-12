Oltre 2mila persone al concerto e al presepe vivente a Ruota

giovedì, 27 dicembre 2018, 17:13

Dopo gli apprezzatissimi Concerti di Natale per la Prefettura e per il Teatro di Peccioli il Soprano Paola Massoni, con la sua importante e duttile voce, è tornato ad esibirsi a Ruota di Compito per la ventinovesima manifestazione de Il Presepe Vivente, con il Coro Kalliope Enjoy composto dagli allievi dei corsi di Kalliope, Accademia della Voce Artistica, Scuola di Musica e Associazione che si occupa di didattica e di realizzazione di eventi musicali, teatrali e culturali con sede a Colle di Compito.

Paola Massoni, cantante lirica, autrice e compositrice, ospite affezionata, da molti anni allieta il pomeriggio del Presepe Vivente con un concerto di Natale ogni anno sempre entusiasmante, capace di coinvolgere gli spettatori con performance di alta qualità artistica.

Quest’anno ha diretto un coro di voci femminili e bianche con l’accompagnamento di Tommaso Lorusso alla chitarra e di Federica Bandecchi al pianoforte, proponendo composizioni in cui la voce pop lirica si alternava al coro in un continuo dialogo, lasciando spazio anche ad interventi di allievi talentuosi in un repertorio piacevole, brani classici della tradizione natalizia, oltre a qualche originale inedito, adatto al numerosissimo pubblico intervenuto composto di adulti e bambini che hanno apprezzato richiedendo svariati bis.

L’evento, realizzato con il sostegno del Comune di Capannori oltre al concerto, ha intrattenuto piacevolmente le oltre 2000 persone che hanno passeggiato per il paese aperto con le botteghe degli antichi mestieri, la via dei presepi, le osterie con il buono e tipico cibo del luogo, la rappresentazione della natività con vari gruppi in costume, tutti elementi che hanno reso l’antico e caratteristico borgo di Ruota davvero magico.