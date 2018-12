Consiglio comunale aperto sulla sanità: fino al 12 dicembre sarà possibile segnalarsi per intervenire

Altre notizie brevi

sabato, 8 dicembre 2018, 19:16

L'Anpi sezione di Lucca se ne esce fuori come i dolori e lancia un appello contro il decreto Salvini. Ecco il testo integrale:

sabato, 8 dicembre 2018, 18:58

Il 15 dicembre alle ore 11 a Lucca, alla Bibilioteca civica Agorà, in via delle Trombe 6, ci sarà la presentazione di “Tempo rubato. Sulle tracce di una rivoluzione possibile tra vita, lavoro e società” di Simone Fana edizioni Imprimatur.

sabato, 8 dicembre 2018, 15:40

Nei giorni dall'8 al 15 dicembre l'Albero di Natale dei Comitati Sanità di Lucca e Piana augurerà Buona Salute ai cittadini da Piazza Scalpellini. E ogni pomeriggio, dalle 16 alle 19, noi dei Comitati saremo presenti sotto l'albero per conoscere e farci conoscere, per ascoltare esperienze e proposte in uno...

sabato, 8 dicembre 2018, 09:16

In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e del 50° anniversario della Campagna Elettorale del Senatore Robert Francis Kennedy, il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (d’ora in avanti il “Coordinamento”), l’ISI “Sandro Pertini” di Lucca (d’ora in avanti l’“ISI”)...

venerdì, 7 dicembre 2018, 19:46

Oggi pomeriggio alle 16 si è inaugurata la mostra, compresa nel progetto "Una Porta per l'Arte" dell'associazione Lucchesi nel Mondo, "Lucca e dintorni". Si espongono le fotografie di Lucio Ghilardi, Riccardo Manca e Ugo Conti. L'evento espositivo è veramente di alto livello e le fotografie suscitano bellissime e profonde emozioni.

venerdì, 7 dicembre 2018, 17:24

Domenica 9 dicembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la quinta giornata della DECIMA edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:49

Il Comune di Lucca ha revocato oggi l'ordinanza di divieto di uso a scopo potabile dell'acqua erogata da due fontane del territorio, emessa lo scorso martedì 4 dicembre. Gli ulteriori prelievi eseguiti sempre dai laboratori dell'Azienza Usl Toscana Nord Ovest hanno evidenziato in modo approfondito che non sussistono problemi di...

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:08

Domenica marcia podistica "Christmas run 2018" che si terrà . La manifestazione, organizzata dalla nostra Misericordia in collaborazione con l'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), è inserita nel calendario 2018 del Trofeo Podistico Lucchese. Quota di iscrizione €.3,00.

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:03

Nuovo intervento di Geal sulla tubazione dell'acquedotto che corre lungo la via del Brennero a San Marco.

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:01

Grande il successo toscano del bando per l'efficientemnato energetico di edifici pubblici finanziati nell'ambito delle azioni previste dalla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020. Dopo i primi 8 milioni che hanno finanziato 17 progetti il mese scorso, arriva la seconda tranche da oltre 13 milioni di euro che, scorrendo...