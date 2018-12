Consiglio sanità, Panchieri (Pd): "Un'occasione per alzare i toni, non per approfondire"

sabato, 15 dicembre 2018, 10:21

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, interviene in merito agli interventi dei consiglieri di minoranza sul consiglio comunale straordinario richiesto sulla sanità.



"Gli interventi scomposti di alcuni consiglieri delle minoranze - esordisce -, buon ultimo il signor Bindocci, dimostrano chiaramente che l'autoconvocazione da parte dell'opposizione di un consiglio comunale straordinario sulla sanità lucchese viene vissuto come occasione per alzare i toni, non per approfondire i temi veri, che interessano poco".



"Del resto - incalza -c'è già stato un precedente poco tempo fa, con le affermazioni volgari e disgustose espresse da un consigliere di minoranza. Se il sindaco chiede di spostare, non di annullare, di qualche settimana la discussione per avere al suo posto il dirigente Asl che dovrà gestire la sanità lucchese, bisogna valutare la fondatezza della richiesta, non altro. Che poi lezioni di democrazia e libertà vengano da un consigliere del M5S, di quel movimento che teorizza la inutilità del parlamento e ne prospetta l'abolizione magari per sostituirlo con i tweet e i like sul Sacro Blog o sulla Piattaforma Rousseau, francamente sconcerta e fa sorridere".



"Suggerisco al consigliere Bindocci - conclude - di utilizzare il tempo che manca al consiglio comunale sulla sanità per approfondire i temi veri, lasciando da parte le considerazioni scombiccherate sull'Ospedale S.Luca, che lasciano il tempo che trovano".