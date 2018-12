Crowdfunding per l’artigianato: Eppela promuove la creatività

domenica, 23 dicembre 2018, 10:19

Un sostegno alle imprese artigiane italiane e un premio alla loro creatività grazie al crowdfunding. È questo il ‘regalo di Natale’ della piattaforma Eppela che ha dato il via, proprio sotto le feste, alla campagna ‘Mani Festa’, tutta dedicata al mondo dell’artigianato.



Da venerdì (14 dicembre) fino al 31 gennaio 2019 le aziende del comparto potranno partecipare alla selezione dei progetti da sottoporre a crowdfunding e non mancheranno gli incentivi per le idee migliori. Fra tutte le proposte presentate, con un occhio di riguardo per l’innovazione, ne verranno selezionate 20, ritenute più meritevoli e con il maggiore tasso di probabilità di successo. Dopo la consulenza e l’accompagnamento gratuito degli advisor di Eppela i progetti andranno on line per 40 giorni, a partire dall’1 marzo, e potranno ricevere i finanziamenti dalla propria comunità di riferimento e non solo.



Ma c’è di più.



Tra i 20 progetti in pubblicazione, tutti quelli che entro la prima settimana dall’inizio della campagna di crowdfunding avranno raggiunto il 50 per cento del traguardo, beneficeranno di una campagna di promozione pubblicitaria gratuita sui social media. E ancora, alla fine del periodo di campagna, tra i progetti che hanno raggiunto il traguardo, il team di Eppela sceglierà i 3 ritenuti più meritevoli che parteciperanno con Eppela ad una grande fiera e/o manifestazione di portata nazionale, scelta in funzione del settore merceologico dei progetti selezionati.



Per saperne di più https://www.eppela.com/it/mentors/manifesta