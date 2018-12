Decreto Salvini, l'Anpi se ne esce fuori come i dolori e lancia un appello: "Non si può restare inerti"

sabato, 8 dicembre 2018, 19:16

L'Anpi sezione di Lucca se ne esce fuori come i dolori e lancia un appello contro il decreto Salvini. Ecco il testo integrale:

Per una resistenza civile e culturale unitaria. “Non si può restare inerti”. Questo è l’appello dell’ ANPI Nazionale, che la sezione ANPI di Lucca fa proprio, dopo che il Decreto del Governo Lega-M5s, con la sua approvazione, ha dato il via ad un attacco senza pari al diritto di asilo, all’accoglienza, all’integrazione, privando della protezione umanitaria migliaia di richiedenti asilo, che si ritroveranno in uno stato di estrema vulnerabilità e precarietà.

Non dobbiamo rassegnarci a questo declino, a queste pratiche ignobili contro la vita e la dignità dei migranti, e facciamo appello alle coscienze delle cittadine e dei cittadini, alle forze politiche e democratiche e antifasciste affinché l’indignazione che abbiamo sentito crescere in noi, sia capace di riempire piazze e strade in una mobilitazione attorno ad un obiettivo vitale come quello della difesa, dell’applicazione e attuazione della Costituzione Repubblicana. Se è vero che per noi dell’ANPI, la difesa della Memoria Resistenziale è strumento per tradurre in pratica contemporanea i valori della Costituzione; Se è vero, per noi dell’ANPI, che essere R-esistenti, oggi, significa assumere consapevolezza e avere la capacità di non essere indifferenti di fronte a tutte le ingiustizie sociali, alla corruzione, al malcostume, alle mafie, il razzismo, le guerre, al degrado morale, sociale, politico e istituzionale; Se è vero tutto questo, è vero che l’ANPI C’E’ ed alza alta la sua voce contro questa Legge sulla Sicurezza e continuerà a farlo insieme Sindacati, partiti Politici e a tante altre Associazioni, che quotidianamente, come noi, dovranno svolgere un lavoro di stimolo sociale e costituzionale. L’ANPI grida forte: L’umanità al potere!