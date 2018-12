Del Chiaro: "Firmiamo per chiedere al Governo di partecipare al Global Compact"

mercoledì, 19 dicembre 2018, 14:42

Lucia Del Chiaro di Sinistra con invita i cittadini a firmare per chiedere al governo di "andare, confrontarsi, aprirsi e comprendere il mondo che ci circonda, mondo che non finisce a Lampedusa. Mentre i paesi del mondo si incontrano per firmare un patto globale sulle migrazioni, per concordare politiche su una migrazione razionale, controllata, regolata, i membri del nostro Governo discettano se, dal punto di vista dell'impatto mediatico, si noterà di più se "non vanno o se vanno e stanno in disparte - prosegue Del Chiaro -.

Il nostro Paese e le nostre comunità vivranno presto gli effetti di una politica di gestione dei migranti miope e sciagurata, con persone per strada, abbandonate a loro stesse e spinte nelle braccia della malavita. In un momento storico e politico nel quale lo storytelling conta più del dato di realtà: si parla di invasione quando gli sbarchi sono diminuiti del 75% da quasi un anno, si parla di pacchia quando si cancellano posti di lavoro per una generazione di laureati in materie umanistiche e di assistenza alle persone, si parla di necessità di integrazione e sicurezza e si bloccano i progetti SPRAR per tornare alla logica dei CAS di grandi dimensioni poco controllati e poco controllabili. In questo contesto - spiega Del Chiaro -, in effetti, sperare che questo Governo firmi un documento globale, già firmato da 164 paesi e che parla di collaborazione, controllo, regolazione e razionalizzazione del fenomeno migratorio è davvero pura utopia. Ma almeno occorre provare, almeno occorre ognuno dare un contributo.

Per questo aderisco all'iniziativa di "Sinistra con" per il prossimo sabato mattina e vi aspetto a firmare per chiedere al nostro governo di andare, confrontarsi, aprirsi e comprendere il mondo che ci circonda, mondo che non finisce a Lampedusa" conclude.