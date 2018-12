Detenuto morto nel carcere di San Giorgio, Palp: "Ovunque si sperimenta l'efficacia di un sistema che alleggerisce la detenzione e potenzia le misure alternative"

lunedì, 31 dicembre 2019, 16:03

Potere al Popolo Lucca interviene in seguito alla morte di un detenuto nel carcere di San Giorgio: "Il 26 dicembre Massimo è morto nel carcere San Giorgio di Lucca. Era affetto da diabete e, come denunciato dalla figlia, la sua condizione non era compatibile con quella del carcere. Invano l'avvocato ha richiesto gli arresti domiciliari per tre volte. Adesso - prosegue la nota di PalP - Gabriele Bianchi, consigliere regionale 5 stelle, parla di suicidio, senza cognizione di causa, e sottolinea come il governo Lega-5 stelle intenda procedere ad investimenti nel comparto carcerario (sempre, ovviamente, in un'ottica di potenziamento del sistema punitivo).

Peccato che, nei primi mesi di luglio, il decreto attuativo che ampliava la possibilità di ricorrere a pene alternative, sia stato annullato dalle commissioni giustizia di Camera e Senato, con il sostegno del ministro Bonafede (5 stelle). Non che la minima misura del governo precedente fosse una soluzione a fronte della grave situazione in cui versano le carceri italiane. I dati dell'associazione Antigone ci descrivono un sistema punitivo incapace di realizzare la missione rieducativa prevista dall'articolo 27 della Costituzione - continua Palp -.

Il governo del cambiamento parla di costruzione di nuove carceri, di maggiori restrizioni, di maggior severità per i reati compiuti in minore età, mentre ovunque si sperimenta l'efficacia di un sistema che alleggerisce la detenzione e potenzia le misure alternative e il reinserimento nella società.

Contro la sicurezza repressiva affermiamo l'istruzione, la sanità, la casa e i diritti per tutti. Questa la nostra sicurezza" conclude Palp.