Disagi presso il PuntoAcque di Capannori

lunedì, 10 dicembre 2018, 23:42

Giovedì 13 dicembre, alle 17, presso la sala “Maria Eletta Martini” di via sant’Andrea 33, la professoressa Ida Zatelli, docente di Ebraico nell’Università di Firenze, terrà una conferenza su “Riflessioni sulla mistica ebraica. La Shekinà, presenza immanente di Dio”.

lunedì, 10 dicembre 2018, 19:10

"Sinistra con Capannori", proseguendo nel ciclo di incontri e dibattiti avviato da tempo sul futuro della sinistra e del centro sinistra, organizza per giovedì 13 dicembre alle 21 a "I Diavoletti - Camigliano" la presentazione del libro "La democrazia nel futuro.

lunedì, 10 dicembre 2018, 17:19

Ance Toscana Nord, in collaborazione con Ance Toscana organizza un seminario di approfondimento sul tema di eco-sisma bonus; sarà illustrata la piattaforma Deloitte-Ance, nata per aiutare le aziende a gestire la cessione del credito fiscale negli interventi di risanamento.

lunedì, 10 dicembre 2018, 17:19

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S) annuncia di aver presentato al consiglio comunale di Lucca una mozione sul trasporto pubblico locale. "La mozione - scrive - è stata predisposta in collaborazione con il M5S regionale, la materia è seguita in particolare da Giacomo Giannarelli a livello regionale.

lunedì, 10 dicembre 2018, 16:16

Il sindaco Luca Menesini ieri (domenica) ha consegnato a Lina Filomena Dardi, nata il 9 dicembre 1918, una medaglia d’oro in occasione del suo centenario. Lina Filomena, originaria di Camigliano, per anni ha lavorato alla Cantoni di Lucca, per poi trasferirsi a Segromigno in Piano, dove adesso vive con il...

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:27

Il volume di Emiliano Sarti "Puccini al Giglio. Le opere di Puccini al Teatro di Lucca", uscito pochi mesi fa per i tipi di Dreambook è risultato vincitore al Premio Nazionale letterario di Pisa nella sezione "Radici del territorio". La premiazione si terrà sabato 15 dicembre al teatro Verdi di Pisa.

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:22

Giovedì 13 dicembre alle ore 17 nell'auditorium della Fondazione Banca Del Monte di Lucca, in piazza san Martino, a Lucca è in programma la presentazione del volume 'Domus Aemilia. Lo scavo di Tassignano Aeroporto a Capannori (Lu).

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:20

"A Marlia dopo la riqualificazione di piazza Don Carlo Matteotti di alcuni anni fa che ha tolto diversi stalli per la sosta ai clienti dei negozi della zona, sacrificati per i famosi e inutili lampioni a doccia e per il restringimento della carreggiata, l'amministrazione comunale annuncia la ristrutturazione della sede...

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:58

So Ge. Se. Ter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazioni ai nuovi corsi di gestione buste paga e contabilità aziendale.Tali corsi sono a pagamento, tuttavia la Regione Toscana ha emesso un bando...

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:49

