Fabrizio Barsotti espone alla Mobilcasa Arredamento

venerdì, 7 dicembre 2018, 08:47

Fabrizio Barsotti espone alla Mobilcasa Arredamento contemporaneo in via della Zecca n69, dall'8 di dicembre fino al 8 di gennaio, una mostra di pittura ieri-oggi-e domani in cui Barsotti prosegue il suo viaggio, tele su fondo nero dove spicca il colore rosso, da vedere. Ingresso libero. Per informazioni telefonare 0583-494100.