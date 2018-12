FdI: "Concessione contributi, trasparenza atto dovuto"

venerdì, 21 dicembre 2018, 12:02

"Come tutti i bambini il comune di Lucca mette su carta i buoni propositi per l'anno nuovo portando in Commissione Trasparenza una delibera per mettere a bando la concessione di contributi a enti e associazioni, si tratta però di un atto dovuto e rispettoso di quanto prescritto dalle normative ANAC che per quasi 7 anni le amministrazioni Tambellini hanno bellamente ignorato" lo scrive il Circolo comunale di Fratelli d'Italia.

"Il comune fino ad oggi ha concesso contributi senza ritegno e non utilizzando lo strumento del bando di gara – prosegue FdI – Ci chiediamo come siano stati dati e a quanto ammontino i finanziamenti elargiti in questi anni in cui la pubblica amministrazione ha agito in piena discrezionalità e senza il minimo controllo".

"Tambellini e i suoi si sono sempre vantati della propria trasparenza – chiude Fratelli d'Italia – una trasparenza talmente chiara che se rappresentassimo la concessione di contributi come una superficie oggi li vedremmo tutti impegnati a strusciarla energicamente con stracci e prodotti per pulire i vetri. Cosa non si fa per evitare che la befana porti una calza piena di carbone!"