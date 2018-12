FdI: "Global Compact, Del Chiaro pensi agli italiani in difficoltà"

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:05

"L'assessora alle politiche sociali del comune di Lucca Lucia Del Chiaro invece di pensare ai 425 lucchesi che quest'anno hanno trovato la forza di rivolgersi alla Caritas e a tutti quelli che non arrivano a fine mese, ma non riescono a superare la vergogna di chiedere aiuto – scrive il direttivo comunale di Fratelli d'Italia – pensa a farsi paladina del Global Compact e a portare avanti quella stessa politica che in questi anni ha portato 'persone per strada, abbandonate a loro stesse e spinte nelle braccia della malavita'. Siamo completamente contrari a questo buonismo ipocrita e al pensare ad aiutare prima gli altri, ma Del Chiaro probabilmente non ha molto interesse per le nostre famiglie e le nostre tradizioni".

"L'impatto che il Global Compact avrebbe per l'Italia non è quello che può portare in Paesi geograficamente meno esposti – prosegue FdI – Oggi il Parlamento, ad esclusione di Fratelli d'Italia, ha scelto di non scegliere, ma c'è il timore che un domani il Governo pieghi la testa. Vorremmo chiedere a Del Chiaro se ha pensato a cosa potrebbe succedere in una realtà come quella lucchese se si facessero entrare non solo, come accade oggi, i rifugiati (veri o presunti), ma anche gli immigrati senza distinzione alcuna (neppure numerica). La nostra città non può sopportare un'indiscriminata pressione migratoria e chi la conosce bene lo sa".