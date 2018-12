Festività natalizie: alcuni cambiamenti di orario a Lucca e in Valle del Serchio

Altre notizie brevi

giovedì, 6 dicembre 2018, 20:53

Dopo il blitz di stamattina della polizia al centro accoglienza di via delle Tagliate, che ha portato all'arresto di tre nigeriani, interviene anche Marco Santi Guerrieri, presidente dell’associazione "Lucca ti voglio bene".

giovedì, 6 dicembre 2018, 18:41

Domani venerdì 7 dicembre si terrà il nono appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano con l'associazione Culturale Smaskerando...

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:59

In occasione delle festività natalizie le ville e le residenze di Capannori si animano con tante iniziative: aperitivi e degustazioni di prodotti tipici locali, presepi, mercatini, passeggiate, iniziative culturali, grazie alla manifestazione 'Natale, Aperitivi in villa..

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:48

Sistema Ambiente S.p.A. comunica agli utenti che la raccolta del verde biodegradabile (sfalci e piccole potature) verrà sospesa nel periodo compreso tra il 24 dicembre al 6 gennaio.

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:27

La Provincia di Lucca informa che la Regione Toscana, in merito ai danni del maltempo di ottobre 2018, ha comunicato l'avviato della stima delle risorse necessarie per le prime misure di sostegno a privati e imprese danneggiati che porterà all'erogazioni di contributi per un massimo di 5mila euro ai privati...

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:24

Le festività natalizie si avvicinano e la biblioteca di Porcari ha organizzato due appuntamenti con i bambini, in collaborazione con l'associazione culturale Manidoro.

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:07

Lunedì 10 dicembre, con inizio alle 21, presso Studio 85 caffè di via delle Cornacchie a Lucca, sarà presente l'economista dottor Antonino Galloni che parlerà del suo ultimo libro "L'inganno e la sfida" insieme al professor Carlo Vivaldi Forti che presenterà il libro "Una nuova costituzione".

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:05

"Molto spesso - affermano Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale ed Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega - scorrendo le cronache giornalistiche locali, si resta davvero sbalorditi di quali e quanti disagi debbano sopportare, ad esempio, gli studenti che da Viareggio si recano, ogni giorno, a scuola a Lucca." "Autobus...

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:55

Appuntamento letterario nella sede del centro MEM (Via Sant'Andrea, 33) organizzato dal Caffè di Daniela per un insolito e originale scambio di Auguri natalizi.

giovedì, 6 dicembre 2018, 10:25

La Toscana aggiorna e potenzia la rete regionale delle cure palliative. Lo fa con una delibera presentata in giunta dall'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata nel corso dell'ultima seduta. Un delibera che fa parte dei primi indirizzi attuativi in tema di DAT, le Disposizioni...