Gabriele Martinelli ringrazia la Asl

Altre notizie brevi

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:54

Sabato 15 dicembre, dalle 15 alle 18, l'ISI Pertini di Lucca presenterà presso la sede centrale la sua offerta formativa. Una giornata intensa e ricca di iniziative e sorprese per i convenuti, in una scuola che si colloca tra le più attive e le più attente alle esigenze del territorio.

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:48

La biblioteca statale di Lucca, in collaborazione con la società di Lucca dei lettori e l’associazione culturale amici del Machiavelli, è lieta anche quest’anno di invitare il gentile pubblico per uno speciale scambio di auguri.

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:44

"In Toscana non c'è carenza di vaccini antinfluenzali. C'è stata una richiesta maggiore rispetto all'anno scorso, e questo è un buon segno, vuol dire che la campagna di vaccinazione ha funzionato. Per questo i vaccini ordinati alle ditte da Estar sulla base delle richieste delle aziende non sono stati sufficienti,...

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:06

L’artista pietrasantino Paolo Lazzerini ritorna da sabato 15 dicembre a Lucca, con una mostra personale presso la galleria Bottega Nova in via del Battistero 21. Alle ore 17 è prevista l’inaugurazione, in cui interverrà la scrittrice Marilena Cheli Tomei.

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:31

Lunedì 17 dicembre alle 18.30 alla pizzeria El Paso di Pieve San Paolo è in programma un incontro pubblico promosso dall'amministrazione comunale sul tema della viabilità di via del Corpus Domini.

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:39

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni:

venerdì, 14 dicembre 2018, 10:14

Resteranno chiusi lunedì 17 dicembre 2018 gli sportelli della Geal aperti agli utenti. La chiusura giornaliera è necessaria per permettere il trasloco temporaneo e di poche centinaia di metri degli sportelli stessi che si trovano nella sede di viale Luporini.

venerdì, 14 dicembre 2018, 09:09

Domenica 16 dicembre tornerà la "Magia di Babbo Natale nel Magico Castello" di Nozzano. Dalle ore 11 saranno allestiti i mercatini natalizi nel borgo e dalle ore 15 sarà presente Babbo Natale nella Rocca per parlare con i bambini e per accogliere le loro letterine di Natale.

giovedì, 13 dicembre 2018, 19:09

Sabato 15 dicembre, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà come di consueto, una conferenza presentata da Davide Picchi e Angelo Lippi, seguita da un piccolo momento conviviale per scambiarci gli auguri di Natale e di buon anno con il banchetto porta e...

giovedì, 13 dicembre 2018, 19:07

Secondo concerto di Fiocchi di Natale 2018. Sabato 15 dicembre alle 16,30 concerto di canti di natale nel ricordo di don Emilio Maggini che ha permesso a noi lucchesi di conoscere tanta musica importante. Saranno in scena la Corale Polifonica di Gallicano diretta dal maestro don Fiorenzo Toti che presenterà...