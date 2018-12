Gare esterne per la berretti e la prima squadra della Libertas Femminile

Altre notizie brevi

venerdì, 21 dicembre 2018, 18:19

Domenica 23 a Castelfiorentino si giocherà la 12° di campionato tra l'Abc Castelfiorentino e la Geonova, per l'occasione l'Abc ha deciso di organizzare nuovamente il Teddy Bear Toss, un'iniziativa benefica importata dall'America in cui, al primo canestro della partita, il pubblico lancerà in campo dei peluches che poi saranno raccolti...

venerdì, 21 dicembre 2018, 16:50

“Abbiamo letto con piacere le parole del Prefetto di Lucca che oggi sulla stampa annuncia come il centro delle tagliate potrebbe presto chiudere. Si tratta di una notizia importante, che, non è un caso, arriva solo sei mesi dopo che al Viminale e’ arrivato il Ministro Salvini.

venerdì, 21 dicembre 2018, 16:34

"Con la deliberazione 323 del 13 novembre scorso, la Giunta comunale ha riportato sotto la gestione del patrimonio comunale il cosiddetto "campo di calcetto" di Ponte a Moriano - scrive Gabriele Martinelli (Lucca Civica) - .

venerdì, 21 dicembre 2018, 16:22

"Siamo soddisfatti della scelta fatta dalla Regione e speriamo possano essere definitivamente superate le difficoltà legate alle recenti disdette dei contratti di fornitura di latte che hanno visto coinvolti 99 produttori", commenta così Francesco Miari Fulcis, presidente Confagricoltura Toscana la decisione della Regione Toscana che ha accolto le istanze degli...

venerdì, 21 dicembre 2018, 15:25

Prorogato fino al termine del pomeriggio di domani, sabato 22 dicembre, il codice giallo emesso ieri dalla Sala operativa permanente della Regione Toscana per vento forte di Libeccio e mareggiate.

venerdì, 21 dicembre 2018, 14:59

Si svolgerà al Palasuore di Porcari il 28 e 29 dicembre in ricordo di Margherita Tocchini, la bambina morta a 12 anni in un incidente stradale e che giocava nella squadra Esordienti di Porcari.

venerdì, 21 dicembre 2018, 12:21

"Finalmente - si legge in una nota a firma di Mirko Lami (Cgil Toscana), Ciro Recce (Cisl Toscana), Mario Catalini (Uil Toscana) - , dopo mesi di attesa, abbiamo da Roma una buona notizia che riguarda i lavoratori dell'artigianato.

venerdì, 21 dicembre 2018, 12:02

"Come tutti i bambini il comune di Lucca mette su carta i buoni propositi per l'anno nuovo portando in Commissione Trasparenza una delibera per mettere a bando la concessione di contributi a enti e associazioni, si tratta però di un atto dovuto e rispettoso di quanto prescritto dalle normative ANAC...

venerdì, 21 dicembre 2018, 12:01

La Segreteria Studenti di Lucca dell’Università di Pisa chiude dal giorno 22 dicembre 2018 al giorno 6 gennaio 2019 (estremi compresi) per le festività natalizie.

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:40

La Azienda USL Toscana nord ovest informa che, per poter effettuare l’inventario, le farmacie territoriali e ospedaliere saranno chiuse nei seguenti giorni:28/12/18 mag. farmaceutico Castelnuovo g.(0583-669845), mag. integrativa Barga (0583-729295) mag. farmaceutica integrativa Lucca (0583-449878)28-29/12/18 Mag. D.d. S.luca (0583-970167)31/12/18 (no chiusura) - ufa farmacia s. Luca (05830055731)