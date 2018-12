Geal, conclusa l'operazione di messa in funzione del nuovo tubo

Altre notizie brevi

lunedì, 17 dicembre 2018, 18:13

Terzo successo di fila per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. I biancorossi stavolta hanno vinto in trasferta il derby di Castelnuovo contro il Cefa (40-51) in una gara in equilibrio nei primi due quarti e un parziale di 3-16 nella terza frazione che ha spaccato in due...

lunedì, 17 dicembre 2018, 16:29

Settima edizione di "Lucca Vinile", nella città di Puccini e del Quartetto di Lucca, del Summer festival e di Lucca jazz Donna, un'occasione unica per tutti gli appassionati del VINILE, espositori da tutta Italia per una scelta che vedrà in mostra oltre 25.000 dischi in vinile, per non dimenticare i...

lunedì, 17 dicembre 2018, 15:53

La comunità parrocchiale del Centro Storico di Lucca desidera dare comunicazione degli orari e dei luoghi per le celebrazioni del Natale del Signore.

lunedì, 17 dicembre 2018, 15:52

"Domani sera martedì 18 dicembre saremo presenti regolarmente alla convocazione del consiglio comunale, sperando che gli esponenti della maggioranza di centrosinistra si ravvedano rispetto agli annunci fatti e consentano lo svolgimento della seduta, a cui si sono iscritte a parlare 20 persone, per la maggiore parte operatori della sanità".

lunedì, 17 dicembre 2018, 14:42

Per concludere le manifestazioni relative ai 40 anni della Legge 180, il Comune di Lucca, in collaborazione con il Centro "Il Bucaneve", la Fondazione Tobino e ALAP - Associazione Lucchese Arte e Psicologia, organizza un evento che ha come scopo quello di approfondire il tema della assistenza psichiatrica nei servizi...

lunedì, 17 dicembre 2018, 13:21

"Non c'erano dubbi che qualcuno contestasse l'approvazione del Decreto Salvini. Guarda caso, però, ad essere terrorizzati da questo provvedimento non sono i cittadini, che anzi erano stanchi di mantenere tante persone con 35 euro al giorno, ma un mondo di soggetti che fino a qualche mese fa con l'accoglienza indiscriminata...

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:35

Alcuni/e pazienti, portatori di mutazioni di particolari geni, sono a maggior rischio di sviluppare tumori: al seno e alle ovaie nelle donne, al seno e alla prostata negli uomini. Per questi pazienti, la Regione ha stabilito che il percorso di sorveglianza e screening intensivo sia totalmente gratuito, senza il pagamento...

lunedì, 17 dicembre 2018, 10:47

Aspettando il Natale, le guide abilitate di Natourarte propongono una visita guidata a Lucca attraverso le strade, i vicoli e le corti del centro storico, alla scoperta di immagini devozionali, edicole votive raffiguranti la Madonna col Bambino, presepi allestiti nelle chiese cittadine.

domenica, 16 dicembre 2018, 15:53

Esteso fino alle 13 di domani, lunedì 17 dicembre, l'allerta 'giallo' per neve e vento valido in tutte le Province della regione. Oggi, domenica, è atteso un peggioramento del meteo con precipitazioni diffuse in arrivo a partire da ovest e nevicate generalmente a quote di montagna, ma possibili localmente anche...

domenica, 16 dicembre 2018, 13:43

Aspettando il Natale, le guide abilitate di Natourarte propongono una visita guidata a Lucca attraverso le strade, i vicoli e le corti del centro storico, alla scoperta di immagini devozionali, edicole votive raffiguranti la Madonna col Bambino, presepi allestiti nelle chiese cittadine.