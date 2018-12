Il 15 dicembre alle ore 11 a Lucca, alla Bibilioteca civica Agorà, in via delle Trombe 6, ci sarà la presentazione di “Tempo rubato. Sulle tracce di una rivoluzione possibile tra vita, lavoro e società” di Simone Fana

sabato, 8 dicembre 2018, 18:58

Il 15 dicembre alle ore 11 a Lucca, alla Bibilioteca civica Agorà, in via delle Trombe 6, ci sarà la presentazione di “Tempo rubato. Sulle tracce di una rivoluzione possibile tra vita, lavoro e società” di Simone Fana edizioni Imprimatur. Intervengono Maurizio Brotini Segretario Cgil Toscana, Tommaso Bellandi Presidente Società Italiana di Ergonomia ed Ennio Bilancini Professore di Economia, Scuola IMT Alti studi. L’evento è organizzato da Cgil Toscana e Cgil Provincia di Lucca. Mai come oggi la riduzione dell’orario di lavoro rappresenta un’utopia concreta. Una domanda che riecheggia nel senso comune della società e nel dibattito pubblico. Oggi si allungano i tempi di lavoro e si riducono le retribuzione orarie. La riduzione dell’orario di lavoro è una scelta di riforma strutturale che ridisegna i confini tra economia e società, che accontenta la maggior parte delle persone, scontentando alla fine solo una minoranza. Il tempo è rubato, ma possiamo riprendercelo. La scommessa è quella di individuare una battaglia comune di trasformazione delle cose presenti, agendo in profondità sulla trama dei rapporti di potere, tra lavoro e sfruttamento. Tra lavoro e vita. Simone Fana (1984) è laureato in Scienze Politiche all’Università di Perugia. Ha scritto per riviste e settimanali come “Internazionale”, “Left”, sbilanciamoci.info, Il corsaro.info, su tematiche legate al mercato del lavoro e alla riduzione dell’orario. Ha pubblicato per Editori Laterza la postfazione, insieme a Marta Fana, al Manifesto per il reddito di base a cura di Federico Chicchi ed Emanuele Leonardi.