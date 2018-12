Il museo Via Francigena Entry Point riprende la sua attività

Altre notizie brevi

giovedì, 27 dicembre 2018, 17:13

Dopo gli apprezzatissimi Concerti di Natale per la Prefettura e per il Teatro di Peccioli il Soprano Paola Massoni, con la sua importante e duttile voce, è tornato ad esibirsi a Ruota di Compito per la ventinovesima manifestazione de Il Presepe Vivente, con il Coro Kalliope Enjoy composto dagli allievi...

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:27

Sabato 29 dicembre alle ore 16,30 concerto di canti di Natale organizzato dalla Associazione Cori della Toscana, in collaborazione con Il Baluardo gruppo Vocale Lucchese e la Compagnia dei Balestrieri di Lucca. Nella splendida sede dei nostri Balestrieri si terrà quindi il consueto concerto natalizio.

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:03

“Perché, nonostante il Ministero della Sanità non faccia riferimento ad alcun tipo di correlazione tra l’utilizzo delle protesi mammarie Allergan e l’insorgenza di linfomi, ma solo alla mancanza del rinnovo della certificazione CE dei dispositivi, la Regione Toscana vuole sottoporre a controlli migliaia di donne? La Regione spieghi se ha...

giovedì, 27 dicembre 2018, 13:58

Domenica 30 dicembre alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di Camigliano è in programma il concerto 'Intorno al Presepe' promosso dalla Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Camigliano in collaborazione con il Comune.

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:07

Piogge intense, venti inusuali e ritmi stagionali alterati. I cambiamenti climatici hanno dettato legge anche nei campi e nei frutteti toscani, imponendo un segno meno a produzioni, ai consumi e, di conseguenza, ai ricavi. Il bilancio di Confagricoltura Toscana parla chiaro: il 2018 è stato un anno da dimenticare per...

giovedì, 27 dicembre 2018, 10:47

L'Associazione Presepe Vivente di Ruota 1990 e il parroco Don Luigi Bertolucci ringraziano tutti coloro che sono intervenuti ed hanno collaborato alla riuscita del Presepe Vivente."L'Associazione Culturale Presepe Vivente di Ruota 1990 - si legge in una nota - desidera ringraziare per la collaborazione all'evento, il gruppo Medievale Casteldurante, di...

mercoledì, 26 dicembre 2018, 13:29

L'associazione “Sinistra con” interviene contro la manovra che aumenta le tasse alle associazioni di volontariato.

mercoledì, 26 dicembre 2018, 11:09

Venerdì 28 dicembre, alle 18, l''Associazione "Aducons Law and Food" è lieta di invitare gli associati ad una degustazione gratuita che mette a confronto un vino novello italiano e un Beaujolais Nouveau francese. La degustazione ha come scopo quello di offrire un momento di piacevole convivialità agli iscritti e sarà...

martedì, 25 dicembre 2018, 09:48

Alle 18.15 di ieri una donna è stata investita a Marlia, in via della Chiesa, ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso di Lucca. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e un'ambulanza India.

lunedì, 24 dicembre 2018, 18:10

Come ormai da tradizione da oltre quindici anni, la sera di Natale sarà l'occasione per la consueta festa di beneficenza a favore di Anffass, e per fornire un piccolo aiuto al piccolo Tommaso. Come consuetudine l'evento si terrà al Caffé San Colombano, presso l'omonimo baluardo delle Mura Urbane.