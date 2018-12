"La D'Ambrosio pensi a fare finalmente qualcosa per Altopascio"

sabato, 15 dicembre 2018, 18:10

Francesco Fagni e Simone Marconi del Gruppo Lega di Altopascio: "Ha dell'incredibile il fatto che la sindaca di Altopascio evochi barricate su un qualcosa di infondato. Capiamo che fare promesse sia molto più facile che mantenerle e questa amministrazione, giorno dopo giorno, sta trovando due nemici inesorabili: Il tempo e la sua totale inadeguatezza. Il tempo che passa e le opere che non riesce a realizzare nonostante i tanti annunci. In due anni e mezzo infatti i nuovi amministratori non sono riusciti a realizzare un' opera vera (pur spendendo centinaia di migliaia di euro in incarichi esterni di "progettazione"....). Allora ecco che il partito democratico (?!?!) evoca fantasmi e tagli dentro una manovra che ancora è oggetto di discussione tra Parlamento e Comunità Europea. Quindi la sindaca e la sua giunta farebbero bene ad occuparsi di Altopascio e di quanto non riescono a realizzare. Non creda di riuscire a giustificare il suo fallimento accusando il governo su cose che i suoi fratelloni di partito non hanno mai portato avanti, evocando una verginità che, alla prova dei fatti, non potranno certo sbandierare".