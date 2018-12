La minoranza del Consorzio Toscana Nord continua a chiedere chiarezza e trasparenza

sabato, 15 dicembre 2018, 09:05

La minoranza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, per voce dei consiglieri Fortunato Angelini, Pietro Casali e Rolando Guidi, continua a chiedere trasparenza e spiegazioni sull'impiego dei soldi in cassa al momento della fusione degli enti.



Angelini, in particolare, insiste, con interpellanze e mozioni, e chiede ai vertici del consorzio e della Regione Toscana: "Come sono stati spesi i quasi 5 milioni di euro che erano nelle casse del consorzio Versilia Massaciuccoli il 20 marzo 2014, alla data della nascita del nuovo consorzio Toscana Nord?

A distanza di quasi 5 anni non si riesce a sapere che fine hanno fatto, come sono stati impiegati, eppure erano nella cassa del consorzio, erano soldi dei consorziati dell'ex consorzio di bonifica. Versilia Massaciuccoli, dove sono finiti, quali lavori sono stati eseguiti e dove?

A seguito dell'ultima richiesta del 18 novembre scorso, c'è stata una risposta del direttore generale a dir poco "stupefacente" questo il tono ,si ricorda che il consorzio Toscana Nord è subentrato con la legge 79/2012 in tutte le attività e passività dei precedenti enti aggregati, pertanto le risorse sono state impiegate secondo i bilanci approvati dall'assemblea.

Non facciamo un discorso di legittimità, chiediamo chiarezza contabilmente, come sono state impiegate, quali passività hanno sanato di quale ente si tratta, in quale parte del territorio sono stati utilizzati, prendiamo atto che da anni pur avvicendandosi diversi direttori generali le risposte sono rimaste le stesse, cioè nessuna?

L'amministrazione del consorzio ormai alla scadenza di mandato, nei prossimi mesi si terranno le nuove elezioni del consorzio, sappiamo che il presidente intende ripresentarsi , prima però gli chiediamo di spiegare come ha impiegato i quasi 5 milioni di euro trovate nelle casse dell'ex Versilia Massaciuccoli, ne va della sua credibilità per il futuro? Noi continueremo a chiedere chiarezza e trasparenza e rispetto per i consorziati, per l'utilizzo delle tasse che vengono con sacrificio pagate, per rendere più sicuro idraulicamente il territorio ,nella più ampia trasparenza.

La vicenda sull'uso delle ingenti risorse trovate in cassa dell'ex Versilia Massaciuccoli lascia forti dubbi e molti interrogativi che vorremo fossero chiariti per il bene del consorzio di bonifica?"