Laboratori ludico didattici alla biblioteca di Porcari per Natale e Befana

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:24

Le festività natalizie si avvicinano e la biblioteca di Porcari ha organizzato due appuntamenti con i bambini, in collaborazione con l'associazione culturale Manidoro.

La prima è fissata per il 12 dicembre alle 17. Si tratta di un laboratorio ludico didattico per bambini da 3 anni in su per creare con le proprie mani due stelle di Natale con la pasta, una delle quali servirà per addobbare l'albero della biblioteca.

Il 4 gennaio 2019 arriverà la Befana Rosina, che intratterrà i bambini con una serie di gag e una tombola interattiva con il servizio offerto dalla biblioteca, perché i bambini stesso dovranno consultare i libri riposti sugli scaffali.

La presenza dei genitori sarà particolarmente gradita per interagire con i propri figli nelle attività proposte. La partecipazione è gratuita ed è obbligatoria la prenotazione al numero 0583/211884.