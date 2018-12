Lega: "Menesini prova a correre, ma i ladri purtroppo sono ancora più veloci"

martedì, 11 dicembre 2018, 12:56

"Apprezziamo notevolmente l'iniziativa del comune di Capannori di dotarsi di mezzi nuovi e all'avanguardia, anche come impatto ambientale, perché dopo che il biglietto da visita è costituito dai rifiuti, puntare all'ambiente fa sempre scena. Il budget messo a disposizione è notevole, ci piacerebbe sapere se il comune è ricco e fruttuoso o se, tristemente, indebitato.

Ad ogni modo, peccato che la sicurezza manchi e che, nonostante i potenti mezzi della polizia municipale, i ladri continuino ad operare indisturbati anche in pieno giorno, come è successo a Tofori dove una famiglia è stata derubata di mattina e senza alcuna difficoltà, dopo la rottura di ben tre finestre e il suono dell'allarme". Così dichiarano Andrea Recaldin e Marcella Maniglia, rispettivamente responsabile provinciale e comunale della Lega.