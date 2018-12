Lucca ricorda Mario Pannunzio

Altre notizie brevi

martedì, 11 dicembre 2018, 16:39

“LUNA, la Bambina e l’isola di Amarlo”. E’ il titolo dell’ultimo libro della scrittrice lucchese Barbara Bertani, che sarà presentato dall’autrice domenica 16 dicembre alle ore 16.30 alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi. Un romanzo, edito da “Liberodiscrivere” con mistero e finale a sorpresa ambientato a Odoroso.

martedì, 11 dicembre 2018, 16:32

Sabato 15 dicembre alle ore 18 nella Pieve di Santa Maria Assunta e S. Giovanni Evangelista in piazza Don Carlo Matteoni a Marlia è in programma la presentazione del volume "Marlia. Comunità, storia e territorio" di Gilberto Bedini, Paolo Bottari, Giuseppe Ghilarducci e Giorgio Tori edito da PubliEd editore in...

martedì, 11 dicembre 2018, 15:34

La prefettura di Lucca, per aderire ad analogo invito dell’Ufficio Regionale per la Toscana dell’ISTAT, ricorda a tutti i cittadini appartenenti al campione di famiglie coinvolte nel primo Censimento Permanente della Popolazione Italiana nei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta,...

martedì, 11 dicembre 2018, 15:06

Dalla sera di domani, mercoledì, è in arrivo in Toscana un graduale peggioramento del tempo con possibili isolati temporali sulle isole dell'Arcipelago e lungo la costa maremmana e nevicate di debole intensità sull'Appennino toscano oltre i 400-600 metri di quota.

martedì, 11 dicembre 2018, 14:18

"Prendiamo spunto da quanto successo su un campo di calcio dopo una partita del settore giovanile fra una squadra lucchese ed una pisana-affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente Capogruppo in Consiglio regionale e Commissario provinciale della Lega-per affermare convintamente come la reintroduzione nelle scuole di classici corsi di Educazione...

martedì, 11 dicembre 2018, 14:16

Venerdì 14 dicembre alla Casa del Popolo di Lucca (via dei Paoli 22, Verciano) dalle 18 si terrà una assemblea pubblica di Potere al Popolo Lucca, con a seguire apericena sociale a sostegno dei lavoratori della Bekaert in agitazione contro la chiusura dello stabilimento di Figline Valdarno.

martedì, 11 dicembre 2018, 13:08

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Capannori torna ad attaccare il sindaco, nonché presidente della provincia, Luca Menesini in merito ai suoi annunci a mezzo stampa."Prendiamo atto che la sveglia del sindaco/presidente Menesini ha ripreso a funzionare - esordisce il movimento -.

martedì, 11 dicembre 2018, 12:58

E' in programma per venerdì 14 dicembre alle ore 16, nalla sala Accademia di Palazzo Pretorio a Lucca di terrà la presentazione del di Raffaele Domenici, Madre e Madonna. Tra Arte e sentimento, edito dall'Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti (Maria Pacini Fazzi editore).

martedì, 11 dicembre 2018, 12:56

"Apprezziamo notevolmente l'iniziativa del comune di Capannori di dotarsi di mezzi nuovi e all'avanguardia, anche come impatto ambientale, perché dopo che il biglietto da visita è costituito dai rifiuti, puntare all'ambiente fa sempre scena. Il budget messo a disposizione è notevole, ci piacerebbe sapere se il comune è ricco e...

martedì, 11 dicembre 2018, 12:35

Verificare che le misure contenute nella delibera di Giunta n.1220/2018, che ridefinisce la materia dei rapporti con il privato convenzionato, non incidano negativamente sulla programmazione delle attività e sulle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate, né tantomeno sui livelli occupazionali; aprire sulla questione un tavolo tra Regione, Azienda Usl Toscana...