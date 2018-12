Lunedì prossimo 17 dicembre alle ore 15,30 si terrà a Lammari presso l'Hotel Le Ville una conferenza stampa indetta da "Il Popolo della Famiglia" di Lucca

Altre notizie brevi

sabato, 15 dicembre 2018, 18:10

sabato, 15 dicembre 2018, 14:52

Emesso dalla sala operativa unificata permanente regionale un codice giallo per neve e ghiaccio per la giornata di domani, domenica 16 dicembre, con validità dalle ore 12 alla mezzanotte. Le zona interessata è molto ampia e abbraccia tutte le aree centro-settentrionali e orientali.

sabato, 15 dicembre 2018, 12:16

Nel merito della discussione sul raddoppio ferroviario tra Lucca e Pistoia intervengono i consiglieri regionali Gabriele Bianchi, Giacomo Giannarelli e il portavoce comunale di Lucca, Massimiliano Bindocci."Il definanziamento previsto nel disegno di legge di Bilancio 2019 - spiegano - non produce effetti sull’andamento dei lavori in corso e sul programma...

sabato, 15 dicembre 2018, 12:06

Le lavoratrici e i lavoratori dei settori elettrico-gas-acqua sciopereranno per l'intera giornata lavorativa il prossimo lunedì 17 dicembre.Le Segreterie Nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl, Uiltec Uil hanno infatti proclamato lo Sciopero Generale degli addetti delle aziende che gestiscono fondamentali servizi per i cittadini e le imprese per...

sabato, 15 dicembre 2018, 10:21

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, interviene in merito agli interventi dei consiglieri di minoranza sul consiglio comunale straordinario richiesto sulla sanità."Gli interventi scomposti di alcuni consiglieri delle minoranze - esordisce -, buon ultimo il signor Bindocci, dimostrano chiaramente che l'autoconvocazione da parte dell'opposizione di un consiglio...

sabato, 15 dicembre 2018, 09:05

La minoranza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, per voce dei consiglieri Fortunato Angelini, Pietro Casali e Rolando Guidi, continua a chiedere trasparenza e spiegazioni sull'impiego dei soldi in cassa al momento della fusione degli enti.

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:22

L'opera e la figura Mario Pannunzio, sono state rievocate questo pomeriggio al Centro risorse educative e didattiche di via Sant'Andrea a cinquanta anni dalla morte. Voluto per ripercorrere e discutere l'opera del grande intellettuale e giornalista lucchese, l'evento, dopo l'introduzione del sindaco Tambellini, ha visto gli interventi di Gerardo Nicolosi,...

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:03

Domani sabato 15 dicembre alle 21.15 si terrà il decimo appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano. In scena...

venerdì, 14 dicembre 2018, 16:06

Come già annunciato nei giorni scorsi, nella giunta comunale di questa mattina è stata approvata la delibera che prevede la sosta gratuita negli stalli blu a parcometro del centro storico dalle ore 17 alle 20 di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dicembre.

venerdì, 14 dicembre 2018, 16:05

