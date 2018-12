Maltempo, al via procedura per contributi di sostegno a privati ed imprese per eventi ottobre 2018

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:27

La Provincia di Lucca informa che la Regione Toscana, in merito ai danni del maltempo di ottobre 2018, ha comunicato l'avviato della stima delle risorse necessarie per le prime misure di sostegno a privati e imprese danneggiati che porterà all'erogazioni di contributi per un massimo di 5mila euro ai privati e di 20mila euro alle imprese.

Per procedere la Regione ha richiesto alle amministrazioni provinciali di trasmettere i moduli alle amministrazioni comunali che le renderanno disponibili a privati ed alle attività economiche e produttive per la presentazione delle domande di contributo.

Le domande di contributo, predisposte sull'apposita modulistica, dovranno essere presentate esclusivamente all'amministrazione comunale dove il bene danneggiato è ubicato.

Ogni Comune darà una scadenza a privati ed imprese per presentare la domanda di contributo. I riepiloghi delle domande dovranno essere presentati dai Comuni alla Provincia entro venerdì 14 dicembre. Sarà poi l'amministrazione provinciale ad inviare il tutto alla Regione Toscana entro il 18 dicembre.

Maggiori dettagli e i modelli per la domanda di contributo sono scaricabili al seguente link http://www.provincia.lucca.it/protezionecivile/newsDettaglio.php?Id=92