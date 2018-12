Maltempo, codice giallo per neve e vento domani, venerdì 14 dicembre

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:13

Masse d'aria fredda di origine continentale continuano ad affluire sulla Toscana favorendo deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino. Da nord-est atteso l'arrivo di venti di Grecale da moderati a forti.

Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento il codice giallo è esteso all'intera giornata di domani.

Le zone interessate dal rischio neve sono il Mugello, il Casentino, la Val di Sieve, la Valtiberina ed in generale le zone a quote collinari di Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo. Il rischio vento riguarderà la zona centrale della Toscana con interessamento della province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno e Siena.

Questi, in dettaglio, i fenomeni previsti per domani in Toscana:

VENTO: forti raffiche di Grecale da nord-est sulle pianure settentrionali e allo sbocco delle valli.

NEVE: nella prima parte della giornata di venerdì nevicate a quote collinari (300-500 metri) sui settori appenninici orientali, in particolare i versanti romagnoli, con accumuli poco abbondanti sia in collina che in montagna.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.