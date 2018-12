Marchi (Energie per l'Italia): "Sicurezza stradale, Menesini troppo impegnato per le amministrative"

mercoledì, 5 dicembre 2018, 11:11

"Il presidente della provincia di Lucca, troppo impegnato per le amministrative di Capannori 2019, sembra non occuparsi granchè dei problemi del nostro territorio". Inizia così l'attacco di Daniele Marchi, dirigente provinciale di Energie Per l’Italia.



"Mi riferisco - spiega - alla via di Camaiore e alla via del Brennero, dove la scarsa, se non assente illuminazione, mette in pericolo il transito automobilistico. Il tratto, dalla località la Cappella fino ad arrivare a Torre ad esempio, dove anche la carreggiata in alcuni tratti ha delle piante a ridosso della stessa, la reputo pericolosa, poichè anche due mezzi pesanti faticano a non urtarsi. A tal proposito mi chiedo se basti solo sfoltire la chioma degli alberi, per garantire la sicurezza degli autoveicoli e dei ciclisti, che frequentano montando o scendendo il Monte Magno. Invece, sulla via del Brennero oltre alla scarsa illuminazione, ci sono problemi di sicurezza, per immettersi in strada da San Pietro a Vico dove poco tempo fa c'è stato addirittura un grave incidente. Troppo spesso ci sono sinisrti, anche alla rotonda antistante la concessionaria Opel. Tutto questo, sembra proprio non interessare a Menesini.



"Quindi - conclude Marchi -, auspico che la Provincia e il Comune di Lucca, si impegnino a trovare una soluzione, per tutelare la sicurezza delle persone".