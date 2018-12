Martedì festa di beneficenza a favore di Anffass

lunedì, 24 dicembre 2018, 18:10

Come ormai da tradizione da oltre quindici anni, la sera di Natale sarà l'occasione per la consueta festa di beneficenza a favore di Anffass, e per fornire un piccolo aiuto al piccolo Tommaso. Come consuetudine l'evento si terrà al Caffé San Colombano, presso l'omonimo baluardo delle Mura Urbane. Il "Gruppo Storico" invita tutti martedì 25 nella serata di Natale dalle 19.30 a scambiarsi gli auguri, divertirsi, ma soprattutto per aiutare persone meno fortunate. Ad allietare la serata ci saranno e Save DJ con Ricca Voice.