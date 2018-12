Martinelli (Lucca Civica): "Per un nuovo parco pubblico attrezzato a Ponte a Moriano"

venerdì, 21 dicembre 2018, 16:34

"Con la deliberazione 323 del 13 novembre scorso, la Giunta comunale ha riportato sotto la gestione del patrimonio comunale il cosiddetto "campo di calcetto" di Ponte a Moriano - scrive Gabriele Martinelli (Lucca Civica) - . Questo a seguito di gare per la gestione dell'impianto sportivo che non hanno visto pervenire richieste in tal senso da parte di società o privati e nonostante, per incoraggiare a parteciparvi, sia stato anche ribassato l'importo. Apprezziamo la scelta fatta dall'amministrazione comunale di riportare l'area a patrimonio comunale per un suo diverso utilizzo, poiché rappresenta una bella opportunità per i residenti della zona se si provvederà a trasformarla in un parco pubblico attrezzato, magari con l'apposizione anche di giochi per bambini, tavoli, panchine e quant'altro utile per permettere ai frequentanti di incontrarsi, conoscersi ed anche scambiarsi due chiacchiere. Per questo facciamo richiesta al sindaco Tambellini e all'assessore competente di ipotizzare a breve la completa riqualificazione dell'area, attualmente in stato di semi abbandono, per migliorare la vivibilità della zona e la qualità della vita dei cittadini di Ponte a Moriano. Per parte nostra, noi ci impegneremo a seguire tutte le fasi della procedura amministrativa per ridare ai residenti un luogo organizzato e dove sia possibile socializzare".