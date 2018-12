Montemagni e Recaldin (Lega): "Bus Viareggio-Lucca, situazione da Terzo Mondo"

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:05

"Molto spesso - affermano Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale ed Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega - scorrendo le cronache giornalistiche locali, si resta davvero sbalorditi di quali e quanti disagi debbano sopportare, ad esempio, gli studenti che da Viareggio si recano, ogni giorno, a scuola a Lucca."



"Autobus stracolmi e ragazzi stipati come sardine-proseguono gli esponenti leghisti-è la triste ed inaccettabile fotografia quotidiana che evidenzia come il servizio pubblico offerto dalla Ctt Nord sia totalmente inadeguato." "La mattina-precisano Montemagni e Recaldin-è una vera e propria corsa sfrenata a caccia di un agognato posto a sedere su mezzi che spesso e volentieri non si fermano neanche alle fermate, poiché già al limite della capienza."



"Ma, a fronte di questa criticità-sottolineano i rappresentanti del Carroccio-si pagano fior di abbonamenti che spesso sono un vero e proprio salasso per le famiglie." "Tutto ciò-insistono seccamente Montemagni e Recaldin-è dovuto alla palese inerzia di chi amministra questa Regione, lontano anni luce dai problemi reali dei cittadini toscani."



"Al contrario di noi-concludono Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin-che, nei prossimi giorni, proveremo a prendere, magari da Massarosa, uno degli autobus incriminati per verificare direttamente come, quasi agli albori del 2019, sia spesso impossibile raggiungere una scuola o un posto di lavoro, utilizzando dei mezzi che assomigliano sempre più a dei carri bestiame."