Natale, Santo Stefano e Capodanno, sciopero proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana: "Niente è cambiato"

Altre notizie brevi

martedì, 18 dicembre 2018, 16:45

«Individuare immediatamente forme di compensazione per i cacciatori sulla cui stagione di attività si è abbattuta l’ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato che blocca già da oggi la caccia al merlo e poi via via anche quella a moltissime altre specie di uccelli»: a chiederlo è il Capogruppo di Forza...

martedì, 18 dicembre 2018, 16:18

"La Lega mette da sempre ai vertici delle proprie linee di mandato la sicurezza dei cittadini: è una questione di scelte. Non sono pertanto stupito, ancorchè ovviamente dispiaciuto, di vedere la Provincia di Lucca al 53° posto: la fallimentare, quando non assente, politica della sinistra che in questo territorio ha,...

martedì, 18 dicembre 2018, 15:25

L'anno del centenario della fine della Prima guerra mondiale si chiude, a Lucca, con la conferenza "Dov'è la Vittoria?" che si terrà all'Hotel San Luca in via San Paolino giovedì 20 dicembre alle ore 21. Il titolo della conferenza riprende i versi dell'Inno di Mameli, per affrontare il tema della...

martedì, 18 dicembre 2018, 12:49

Sono 18 gli Ambiti Turistici Omogenei costituiti e cinque quelli in via di costituzione sui 28 totali individuati da giugno, dall'entrata in vigore dal Testo Unico in materia di Turismo. Tre invece i Prodotti Turistici Omogenei avviati.

martedì, 18 dicembre 2018, 10:10

L’Istituto Comprensivo Lucca 3 come ogni anno organizza il Concerto di Natale. L'appuntamento è per mercoledì 19 dicembre alle 18 presso la Chiesa di San Francesco- LuccaAd esibirsi saranno gli alunni e le alunne dell'orchestra e del coro dell'I.C.

martedì, 18 dicembre 2018, 09:25

L'importanza dell'integrità personale, la gestione del tempo, la ricerca della veste giusta da dare a noi stessi, il passaggio dallo sforzo alla forza nella realizzazione degli obiettivi. Questi e molti altri saranno i temi al centro dell'evento a ingresso libero organizzato da 3Generazioni - L'Unione Generazionale per il Progresso dal...

lunedì, 17 dicembre 2018, 22:40

L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione Territoriale di Lucca in collaborazione con il Museo del Castagno, organizza per il giorno di venerdì 21 dicembre 2018 il “Concerto di Natale” che si terrà nella chiesa nuova di S. Vito alle ore 21,00.

lunedì, 17 dicembre 2018, 21:27

"Insieme, il Serchio diventa più sicuro". Sabato 22 dicembre alle 11,30 Chiosco del Ponte - Terrazza PetroniVia per Camaiore, S. Marco, 125, (di fronte al Foro Boario). Firma convenzioni tra il Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord e associazioni e gruppi del territorio per il presidio e la cura condivisa e...

lunedì, 17 dicembre 2018, 18:13

Terzo successo di fila per la Farmacia Biagi Capannori nel campionato di Promozione. I biancorossi stavolta hanno vinto in trasferta il derby di Castelnuovo contro il Cefa (40-51) in una gara in equilibrio nei primi due quarti e un parziale di 3-16 nella terza frazione che ha spaccato in due...

lunedì, 17 dicembre 2018, 16:29

Settima edizione di "Lucca Vinile", nella città di Puccini e del Quartetto di Lucca, del Summer festival e di Lucca jazz Donna, un'occasione unica per tutti gli appassionati del VINILE, espositori da tutta Italia per una scelta che vedrà in mostra oltre 25.000 dischi in vinile, per non dimenticare i...