NATURAlmente Avventura: incontro a Santa Maria del Giudice

martedì, 11 dicembre 2018, 10:12

Officina Natura ripropone il primo incontro del progetto NATURAlmente Avventura! dedicato ai bambini dagli 8 agli 11 anni, che si terrà domenica 16 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00. La giornata si svolgerà a Santa Maria del Giudice, ai piedi del monte San Giuliano e si parlerà dell'elemento ARIA. I bambini verranno stimolati attraverso giochi e attività a considerare questo elemento da svariati punti di vista. Alla fine costruiremo un aquilone e lo faremo volare (se saremo stati bravi!).



Ritrovo ore 9.30 in V. Catro a Santa Maria del Giudice dove si trova un piccolo parcheggio.Rientro previsto intorno alle ore 13.00 nello stesso luogo del ritrovo.



Cosa indossare: scarpe da trekking o similari, pantaloni comodi (possibilmente no jeans, meglio una tuta), maglia a maniche lunghe, felpa, giacca a vento e impermeabile.



Cosa portare: uno zainetto con una bottiglia d'acqua, generi di conforto per la merenda. Lo spago, carta plastificata (per esempio la carta delle uova di Pasqua, oppure sacchetti di plastica un po' spessi), se possibile un paio di forbicine.



Per info e prenotazioni telefonare a Federica 3387901829 o scrivere a officinanatura@gmail.com entro sabato 15 dicembre ore 12 (grazie)



In caso di maltempo la giornata verrà rimandata.Numero max 20 bambini - minimo 5



Il contributo richiesto per la giornata è di € 10