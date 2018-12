Nei giorni dall'8 al 15 dicembre l'Albero di Natale dei Comitati Sanità di Lucca e Piana augurerà Buona Salute ai cittadini da Piazza Scalpellini

sabato, 8 dicembre 2018, 15:40

Il nostro albero - è scritto in una breve nota a firma dei comitati sanità Lucca in memoria di Raffaello Papeschi - lo abbiamo chiamato l'Albero della Salute. E i suoi palloncini colorati racconteranno di realtà buone e meno buone, di quel che vorremmo si facesse e di quello che... invece NO. Naturalmente l'augurio più grande riguarda Campo di Marte. Il desiderio e l'auspicio di tutti è che l'Ospedale della nostra Storia resti interamente nostro. E destinato a funzioni sociosanitarie. Campo di Marte conserva nei suoi spazi la potenziale soluzione di molte delle criticità sanitarie e sociali che la nostra città vive. Una prospettiva che i nostri amministratori e i rappresentanti delle categorie sociali cittadine non possono non condividere con noi. Per la realizzazione della nostra "postazione" desideriamo ringraziare vivamente "Cinquanta e più", che ci ha supportato nell'iter con grande sensibilità e partecipazione, il grafico Luca Marchettoni, Vivai Marino Favilla, GreenheArt, Marraccini premiscelati per l'edilizia per i suggerimenti e i materiali dell'allestimento.