Il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci, farà una visita ispettiva al carcere San Giorgio

Altre notizie brevi

venerdì, 28 dicembre 2018, 16:10

"La retromarcia del governo sul raddoppio dell'Ires al non profit è una buona notizia. Abbiamo registrato una diffusa preoccupazione da parte del mondo del volontariato: c'è la percezione che si vada a colpire, con l'aumento delle tasse, le organizzazioni che intervengono in quelle situazioni in cui lo Stato è insufficiente...

venerdì, 28 dicembre 2018, 16:09

Torna a Pisa il premio Cesarin' der Viviani, premio per la migliore befanata organizzato da Il Baluardo gruppo vocale lucchese. La Commissione giudicatrice presieduta da Gaetano Nicolosi e composta da Francesco Cipriano, Mario Pellegrini, Silvia Sabbatini e Baccelli Maddalena , ha assegnato a Carina Cherubini Orsetti di Pisa la 25°...

venerdì, 28 dicembre 2018, 15:08

"Solidarietà ai dipendenti del Comune di Lucca costretti a lavorare in stanze senza riscaldamento”. Lo dichiara Marco Martinelli che ha sollevato la questione in occasione della commissione lavori pubblici di questa mattina denunciando le pessime condizioni in cui è costretto ad operare parte del personale di Palazzo Santini.

venerdì, 28 dicembre 2018, 10:52

Buona la produzione di olio in Toscana, che chiude questo 2018 con un più 30% rispetto all'annata precedente, quella considerata disastrosa perché ferma a quota 100 milioni di litri. "Siamo ancora lontani dai livelli di dieci anni fa, quando si toccavano punte di 200 milioni di litri, ma già quest'anno...

venerdì, 28 dicembre 2018, 10:28

Venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 21 si svolgerà per il sesto anno consecutivo al Foro Boario, la tradizionale Festa della Befana organizzata come tutti gli anni dalla nostra Associazione in collaborazione con l’ANAP (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) e giunta ormai alla ventesima edizione.

giovedì, 27 dicembre 2018, 22:23

Acque SpA ricorda che lunedì 31 dicembre gli uffici al pubblico del PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5) chiuderanno alle 13 anziché alle 16.30. Allo stesso modo, anche il call center per le pratiche commerciali effettuerà l’orario 9-13.

giovedì, 27 dicembre 2018, 17:13

Dopo gli apprezzatissimi Concerti di Natale per la Prefettura e per il Teatro di Peccioli il Soprano Paola Massoni, con la sua importante e duttile voce, è tornato ad esibirsi a Ruota di Compito per la ventinovesima manifestazione de Il Presepe Vivente, con il Coro Kalliope Enjoy composto dagli allievi...

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:27

Sabato 29 dicembre alle ore 16,30 concerto di canti di Natale organizzato dalla Associazione Cori della Toscana, in collaborazione con Il Baluardo gruppo Vocale Lucchese e la Compagnia dei Balestrieri di Lucca. Nella splendida sede dei nostri Balestrieri si terrà quindi il consueto concerto natalizio.

giovedì, 27 dicembre 2018, 14:03

“Perché, nonostante il Ministero della Sanità non faccia riferimento ad alcun tipo di correlazione tra l’utilizzo delle protesi mammarie Allergan e l’insorgenza di linfomi, ma solo alla mancanza del rinnovo della certificazione CE dei dispositivi, la Regione Toscana vuole sottoporre a controlli migliaia di donne? La Regione spieghi se ha...

giovedì, 27 dicembre 2018, 13:58

Domenica 30 dicembre alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale di Camigliano è in programma il concerto 'Intorno al Presepe' promosso dalla Filarmonica 'Giacomo Puccini' di Camigliano in collaborazione con il Comune.