Nuovi corsi di gestione buste paga e contabilità aziendale

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:58

So Ge. Se. Ter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazioni ai nuovi corsi di gestione buste paga e contabilità aziendale.Tali corsi sono a pagamento, tuttavia la Regione Toscana ha emesso un bando per la presentazione di voucher formativi individuali destinati ai disoccupati, inoccupati, inattivi o soggetti fuoriusciti dai percorsi di lavori di pubblica utilità (lpu), con o senza strumenti a sostegno del reddito, iscritti a un Centro per l'impiego della Toscana. L'assegnazione del voucher consentirà di finanziare fino al 100% il costo di partecipazione ai corsi. Il bando è aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e le domande verranno finanziate in ordine cronologico, previa la presentazione di tutta la documentazione richiesta. So. Ge. Se. Ter. Cat è a disposizione degli interessati per offrire assistenza per la compilazione della richiesta di finanziamento per i corsi di gestione contabilità aziendale e di gestione buste paga. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare gli uffici dell'agenzia (0583/47311 – 0583/473131 – mail ghelfisimona@confcommercio.lu.it).