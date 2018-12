PalP Lucca organizza una assemblea pubblica e apericena solidale con i lavoratori della Bekaert

martedì, 11 dicembre 2018, 14:16

Venerdì 14 dicembre alla Casa del Popolo di Lucca (via dei Paoli 22, Verciano) dalle 18 si terrà una assemblea pubblica di Potere al Popolo Lucca, con a seguire apericena sociale a sostegno dei lavoratori della Bekaert in agitazione contro la chiusura dello stabilimento di Figline Valdarno.

"Nell'anniversario della prima assemblea pubblica di PalP Lucca festeggiamo un anno di lotte sul territorio assieme alle realtà e ai compagni con cui a vario titolo abbiamo condiviso pezzi di strada - si legge nella nota di PalP -: sindacalisti, lavoratori, comitati, migranti e realtà sociali si alterneranno per esporre le fratture politiche aperte della lucchesia, indicando le prospettive future di mobilitazione.

Per l’assemblea lucchese di Potere al Popolo sarà l’occasione per fare un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno, importantissimo per la strutturazione del movimento sul territorio e a livello nazionale: partendo da zero abbiamo costruito in tutta Italia una mobilitazione permanente e strutturata che dopo lunghi mesi di organizzazione si è finalmente dotata di uno statuto e organi nazionali eletti dalla base. Anche a Lucca, come nel resto del paese, tale mobilitazione ha messo in moto forze fresche e militanti, riportando la sinistra radicale nelle scuole, nelle piazze e nelle fabbriche a sostegno dei moltissimi lavoratori a rischio licenziamento del nostro territorio - spiega nella nota PalP -.

Simbolo concreto di tale mobilitazione è stata l’apertura della Casa del Popolo stessa, esperimento inedito per il territorio lucchese reso possibile grazie alla collaborazione con forze politiche e sociali del territorio e all’impegno quotidiano di Potere al Popolo.

All’assemblea parteciperà come ospite una delegazione dei lavoratori della Bekaert, impegnati in un tour toscano per far conoscere la propria vertenza e raccogliere fondi per la cassa di resistenza con cui portare avanti la lotta contro la chiusura dello stabilimento. Il “caso Bekaert” ha raggiunto rilevanza nazionale e coinvolge 318 operai a rischio licenziamento dopo che la multinazionale belga proprietaria dalla fabbrica ha deciso improvvisamente di chiudere lo stabilimento, delocalizzando la produzione in Romania" concludono.

Il ricavato della serata sarà versato interamente a sostegno dei lavoratori Bekaert.

Evento FB: https://www.facebook.com/events/365923447548722/