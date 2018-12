Panchieri (Pd): "Su sanità la maggioranza non intende sfuggire al confronto"

giovedì, 20 dicembre 2018, 09:29

Roberto Panchieri, segretario PD Centro Storico, torna sulla vicenda relativa al consiglio comunale richiesto dalle minoranze sul tema della sanità. "Duole dover tornare sulla vicenda del mancato svolgimento del consiglio richiesto dalle minoranze consiliari - commenta -, ma, alla luce di ulteriori prese di posizione, è bene chiarire alcune cose. La maggioranza non intende sfuggire al confronto, anzi ha tutto l'interesse a farlo; per questo è bene che la minoranza approfondisca i temi se vuole portare un contributo vero. Ormai manca poco. Ciò che si voleva e si vuole evitare è di trasformare il consiglio comunale in una sorta di disordinata assemblea sindacale o di assemblea studentesca. Il consiglio comunale è il luogo della democrazia rappresentativa di tutti, dove può intervenire chi ne ha diritto o chi viene autorizzato a farlo, non chi si iscrive a parlare. Quindi nessuna pagina vergognosa e nessun attentato alle minoranze. Fanno bene le minoranze a recarsi dal prefetto, solo che anche il prefetto non potrà sottrarsi dal ricordare come funziona davvero la democrazia rappresentativa".