Porcari: domenica la presentazione del libro di Barbara Bertani “Fu straordinario”

martedì, 11 dicembre 2018, 16:39

“LUNA, la Bambina e l’isola di Amarlo”. E’ il titolo dell’ultimo libro della scrittrice lucchese Barbara Bertani, che sarà presentato dall’autrice domenica 16 dicembre alle ore 16.30 alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi. Un romanzo, edito da “Liberodiscrivere” con mistero e finale a sorpresa ambientato a Odoroso. “Un luogo di mare dalla natura incontaminata - scrive l’autrice - , dove la gente vive per l’amicizia, l’amore e il rispetto. Sei bambini crescono e fanno crescere il loro paese. La vita di tutti si intreccia con il mistero che avvolge l’isola di Amarlo, da anni divenuta l’isola proibita. Finché, un giorno i bambini scompaiono…”.

La presentazione del libro sarà anche occasione per visitare la mostra, curata da Paola Del Carlo e allestita sui tre piani del Palazzo di Vetro, “Fu straordinario” in cui si raccontano, attraverso diorami - rappresentazioni in scala e in miniatura, ricchissime di dettagli e con straordinari effetti tridimensionali e di luce - gli episodi salienti dell’infanzia e della giovinezza di Gesù. Ingresso libero.