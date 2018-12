Proroga validità graduatorie vigenti al 31 dicembre 2019 al fine di eseguire le 400 mila assunzioni previste nella P.A.

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:25

In data odierna, il Segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, ha inoltrato formale richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri, On.le Antonio Conte e al Ministro per la Pubblica Amministrazione On.le Giulia Bongiorno, di prorogare, fino al 31 dicembre 2019, la validità delle graduatorie di vincitori e idonei attualmente vigenti, al fine di attingervi i destinatari delle 400 mila proposte di assunzione previste per i prossimi anni nella P.A..

Tale proroga dovrà avvenire, secondo quanto richiesto, con misure legislative urgenti (Legge Finanziaria o Decreto Milleproroghe) e comunque entro il 31 dicembre 2018, ha concluso Margiotta.