Quattro ore di sciopero nel trasporto pubblico

sabato, 15 dicembre 2018, 19:46

Quattro ore di sciopero nel trasporto pubblico sono state appena proclamate dalle segreterie provinciali di Fit Cisl, Federazione italiana trasporti, e da Ugl/Fna, per il 12 gennaio 2019. Lo sciopero è esteso alle province di Lucca, Pisa, Massa e Livorno. Per Lucca l'astensione dal lavoro si focalizzerà dalle 17.30 alle 21.30. Si tratta di una diretta conseguenza del fatto che il tentativo di conciliazione avvenuto alla prefettura di Pisa ha avuto esito negativo. I lavoratori protestano per la riduzione del numero complessivo dei turni e per la nuova turnazione con eccessivi carichi di lavoro, per le condizioni di criticità del parco macchine con molti mezzi vetusti, per la problematica della sicurezza a bordo ed in particolar modo quella del personale viaggiante.