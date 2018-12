Recaldin (Lega): "Violenze sui bus inaccettabili, solidali con autisti ed operatori per la sicurezza di utenti e autisti

giovedì, 13 dicembre 2018, 10:15

"Non è accettabile che chi lavora, spesso anche solo per poco più di 1.000 euro al mese, debba ogni giorno, ma soprattutto durante gli orari serali che entra in turno, arrivare a rischiare perfino la vita. Bisogna lavorare per garantire che chi lavora sui bus lo faccia in serenità, e chi viaggia lo possa fare con altrettanta tranquillità". Commenta cosi il commissario provinciale di Lucca della Lega, Andrea Recaldin, la presa di posizione dei sindacati Ctt sulla sicurezza nei mezzi di trasporto pubblico.



"Che il livello di sicurezza nella provincia di Lucca sia quel che è, non lo scopriamo certo oggi - incalza il commissario -. Ma al di là di questo, non si possono certo sopportare aggressioni ai danni di onesti lavoratori, come gli autisti dei bus di linea e ai quali va tutta la mia solidarietà. Le forze dell'ordine, cui va tutto il nostro ringraziamento, intervengono sempre tempestivamente, facendo il massimo sforzo per assicurare assicurando alla giustizia i criminali. Ma chi lavora su questi mezzi, così come gli utenti del trasporto pubblico, hanno il diritto di poterlo fare con serenità".



"Perchè allora –chiude Recaldin- non facciamo come a Cascina, dove il sindaco Ceccardi ha instaurato una forma di collaborazione tra il comune e gli enti competenti per garantire una maggiore sicurezza sui mezzi di trasporto che operano sul proprio territorio comunale?"