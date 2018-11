Regione, ok a variazione di bilancio. Baccelli: "Da centrodestra farneticazioni su scuole Civitali e Paladini. Impegno è per edifici funzionali ed efficienti"

venerdì, 30 novembre 2018, 17:43

“Il centrodestra nella seduta di oggi sembra essere andato in cortocircuito. La Lega in Commissione aveva ritirato una mozione sulla vicenda delle scuole Civitali e Paladini, poiché contraddetta, negli atti e nei fatti, dallo stanziamento in variazione di bilancio; oggi in Consiglio ne ripresenta un’altra dal medesimo contenuto. Marchetti attacca il contributo al trasloco, senza tener di conto che le strutture provvisorie sono necessarie per garantire la continuità didattica, ma soprattutto che la Regione, grazie ai mutui Bei, metterà in campo 10,5 milioni di euro per la risistemazione e la messa in sicurezza dell’edificio originario. La Regione insomma dimostra di fare tutto ciò che è nelle sue competenze non solo per tutelare questi studenti ma per fare sì che possano, com’è giusto, tornare quanto prima nelle loro scuole finalmente messe a norma. Forza Italia, con Marchetti, farnetica e lancia accuse infamanti quando insinua che la Provincia avrebbe fatto dichiarare la non agibilità dell’immobile per partecipare con successo al bando per l’edilizia scolastica. Sono due piani totalmente differenti e, come ha precisato in aula l’assessore Grieco, questa decisione non può aver avuto alcuna influenza nel posizionamento in graduatoria. Marchetti farebbe bene a informarsi prima di sputare sentenze su una questione così delicata e importante, della quale evidentemente gli importa poco, dal momento che il suo voto, come quello di tutto il centrodestra, è stato contrario al contributo contenuto in variazione di bilancio. Un no quindi a un impegno per scuole funzionali e efficienti”.

Così Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, commentando gli interventi e il voto contrario delle opposizioni al contributo per la provincia di Lucca pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2018, destinato alle spese per l’allestimento e il noleggio di moduli prefabbricati, nonché per il trasloco degli arredi e attrezzature degli istituti di istruzione superiore “M. Civitali” e “L.A. Paladini” di Lucca, con l’obiettivo di garantire l’attività didattica.