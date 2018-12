Ristrutturazione della sede della ex circoscrizione 1, Fratelli d'Italia di Capannori: "E vero che diventerà un centro ricreativo dedicato agli extracomunitari?"

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:20

"A Marlia dopo la riqualificazione di piazza Don Carlo Matteotti di alcuni anni fa che ha tolto diversi stalli per la sosta ai clienti dei negozi della zona, sacrificati per i famosi e inutili lampioni a doccia e per il restringimento della carreggiata, l'amministrazione comunale annuncia la ristrutturazione della sede della ex circoscrizione 1 che, secondo voci sempre più insistenti, potrebbe diventare un centro ricreativo dedicato agli extracomunitari comunitari e non ai giovani della zona" lo scrive il direttivo Fratelli d'Italia di Capannori.

"Chiediamo all'amministrazione una conferma o una smentita di tale voce – chiude FdI – e che i 60 mila euro destinati a questo intervento siano spesi per offrire un servizio ai marliesi: uno sportello, spazi per le associazioni giovanili, per studiare o far divertire quei ragazzi che sono soliti passare i pomeriggi nelle strade del territorio, sempre più pericolose".