Sabato Open day ISI Pertini di Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 14 dicembre 2018, 15:13

"Quando qualche giorno fa ho dovuto ricoverare mia madre di 95 anni nella struttura delle Cure intermedie della Casa della Salute di Campo di Marte di Lucca ero molto in apprensione . Sentendo le varie critiche di alcuni Partiti e Movimenti politici lucchesi sull'USL locale pensavo a che cosa ci...

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:48

La biblioteca statale di Lucca, in collaborazione con la società di Lucca dei lettori e l’associazione culturale amici del Machiavelli, è lieta anche quest’anno di invitare il gentile pubblico per uno speciale scambio di auguri.

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:44

"In Toscana non c'è carenza di vaccini antinfluenzali. C'è stata una richiesta maggiore rispetto all'anno scorso, e questo è un buon segno, vuol dire che la campagna di vaccinazione ha funzionato. Per questo i vaccini ordinati alle ditte da Estar sulla base delle richieste delle aziende non sono stati sufficienti,...

venerdì, 14 dicembre 2018, 14:06

L’artista pietrasantino Paolo Lazzerini ritorna da sabato 15 dicembre a Lucca, con una mostra personale presso la galleria Bottega Nova in via del Battistero 21. Alle ore 17 è prevista l’inaugurazione, in cui interverrà la scrittrice Marilena Cheli Tomei.

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:31

Lunedì 17 dicembre alle 18.30 alla pizzeria El Paso di Pieve San Paolo è in programma un incontro pubblico promosso dall'amministrazione comunale sul tema della viabilità di via del Corpus Domini.

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:39

“Sistema Ambiente Spa” comunica che gli uffici amministrativi e TIA di Borgo Giannotti e Borgo a Mozzano saranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni:

venerdì, 14 dicembre 2018, 10:14

Resteranno chiusi lunedì 17 dicembre 2018 gli sportelli della Geal aperti agli utenti. La chiusura giornaliera è necessaria per permettere il trasloco temporaneo e di poche centinaia di metri degli sportelli stessi che si trovano nella sede di viale Luporini.

venerdì, 14 dicembre 2018, 09:09

Domenica 16 dicembre tornerà la "Magia di Babbo Natale nel Magico Castello" di Nozzano. Dalle ore 11 saranno allestiti i mercatini natalizi nel borgo e dalle ore 15 sarà presente Babbo Natale nella Rocca per parlare con i bambini e per accogliere le loro letterine di Natale.

giovedì, 13 dicembre 2018, 19:09

Sabato 15 dicembre, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà come di consueto, una conferenza presentata da Davide Picchi e Angelo Lippi, seguita da un piccolo momento conviviale per scambiarci gli auguri di Natale e di buon anno con il banchetto porta e...

giovedì, 13 dicembre 2018, 19:07

Secondo concerto di Fiocchi di Natale 2018. Sabato 15 dicembre alle 16,30 concerto di canti di natale nel ricordo di don Emilio Maggini che ha permesso a noi lucchesi di conoscere tanta musica importante. Saranno in scena la Corale Polifonica di Gallicano diretta dal maestro don Fiorenzo Toti che presenterà...