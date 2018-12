Sanità, Donzelli (Fratelli d'Italia): "Regione chiude punti nascita, ma finanzia progetti in Sierra Leone"

giovedì, 20 dicembre 2018, 19:47

"La denuncia di Fdi: "Soldi a associazioni Arezzo dopo la cancellazione del presidio nel Casentino". "45 mila euro spesi per favorire la sicurezza dei parti in Sierra Leone, parzialmente finanziati dalla Regione Toscana, sono uno schiaffo alle famiglie italiane costrette a fare i conti con i continui tagli operati dalla sinistra alla sanità. Mentre le donne casentinesi sono costrette a recarsi ad Arezzo per partorire a causa della cancellazione del punto nascite di Bibbiena, la Asl e il Partito democratico si occupano della salute di popolazioni che vivono a migliaia di chilometri". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, commentando la notizia diffusa dalla Asl Toscana Sud Est sul progetto "Nascere in sicurezza in Sierra Leone" e la denuncia di Fratelli d'Italia Arezzo.

"Da quanto si intuisce dalla nota diffusa parrebbe che questi progetti abbiano ulteriori sviluppi - sottolinea Donzelli - come quello paventato su una missione di dentisti e oculisti. E' ormai un fatto acclarato - conclude Donzelli - che la sinistra al governo in Regione Toscana fa di tutto pur di evitare di occuparsi dei problemi dei cittadini toscani".