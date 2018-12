Sant'Anna, Santi Guerrieri replica a Raspini: "Lucca, città delle cento... antenne"

giovedì, 20 dicembre 2018, 10:06

Marco Santi Guerrieri dell'associazione "Lucca ti voglio bene" replica alle parole dell'assessore Raspini in merito alla nuova antenna di telefonia a Sant'Anna.



"Ha ragione l'assessore Raspini - replica Santi Guerrieri - quando afferma che il comune ha espletato tutti i passaggi previsti prima di mettere nero su bianco la localizzazioni dei nuovi impianti di telefonia. Difatti il comunicato che porta la mia firma non verte sulla veridicita' dell'operato del comune di Lucca, che è indubbio essere tale, ma semplicemente sul fatto che sul suo territorio attualmente sono installate ben 90 antenne ed altre 30 ne sono in programma. Mi pare un dato di fatto, preoccupante, che nel raggio di duecento metri sussistano tre ripetitori di cui uno quello alla Coop di Sant'anna addirittura a meno di cento metri da quello attualmente in costruzione. Caro assessore da Lucca città dai cento campanili a Lucca città dalle cento antenne?"