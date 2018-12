Santi Guerrieri: "Blitz alle Tagliate, velo pietoso sul percorso assistenziale"

giovedì, 6 dicembre 2018, 20:53

Dopo il blitz di stamattina della polizia al centro accoglienza di via delle Tagliate, che ha portato all'arresto di tre nigeriani, interviene anche Marco Santi Guerrieri, presidente dell’associazione "Lucca ti voglio bene".

"Stendere un velo pietoso sul percorso “assistenziale” a favore dei nordafricani ospiti della tendopoli della Croce Rossa Lucchese in piazzale Don Baroni - ha affermato Santi Guerrieri - è stato un imperdonabile eufemismo. Dalla prostituzione sugli spalti del fiume alle risse per futili motivi prima, fino agli arresti per spaccio di oggi. Sono stato in quel campo un paio di volte, la prima volta da segretario cittadino di FdI e su invito del presidente Fasano, dopo che a mezzo stampa gli contestai la mancata pubblicazione dei bilanci 2014 e 2015, e la seconda in occasione della mia candidatura a sindaco, dopo che le forze dell’ordine avevano da poco sedato una rissa e non per futili motivi. Come ho sempre affermato quella struttura doveva essere chiusa sin dal 2015, anno in cui venne iscritta al Registro Regionale dell’Associazionismo di Promozione Sociale".