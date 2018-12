Secondo concerto di Fiocchi di Natale 2018

Altre notizie brevi

giovedì, 13 dicembre 2018, 19:09

Sabato 15 dicembre, alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà come di consueto, una conferenza presentata da Davide Picchi e Angelo Lippi, seguita da un piccolo momento conviviale per scambiarci gli auguri di Natale e di buon anno con il banchetto porta e...

giovedì, 13 dicembre 2018, 17:57

I volontari della onlus *Solid, Solidarité Identités* saranno domenica dalle ore 17:30 a *Il Rapace* in via della Chiesa 24 a Marlia, per raccontare la loro esperienza in Birmania. La onlus infatti sta costruendo un villaggio nel Karen State, una zona della Birmania martoriata dalla fine della seconda guerra...

giovedì, 13 dicembre 2018, 16:13

Masse d'aria fredda di origine continentale continuano ad affluire sulla Toscana favorendo deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino. Da nord-est atteso l'arrivo di venti di Grecale da moderati a forti.

giovedì, 13 dicembre 2018, 15:38

Sabato 15 dicembre dalle ore 17 alle ore 19, la Scuola Secondaria di I Grado “M. Buonarroti” di Ponte a Moriano incontrerà gli alunni e le loro famiglie in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico.

giovedì, 13 dicembre 2018, 12:06

Sabato 15 dicembre alle 11, presso la Biblioteca civica Agorà di Lucca, Simone Fana presenta "Tempo Rubato". Insieme all'autore saranno presenti Maurizio Brotini, segretario CGIL Toscana, Tommaso Bellandi, del Direttivo Società Italiana di Ergonomia e Ennio Bilancini, professore di Economia Scuola IMT.Tempo e salario costituiscono gli assi di una rivendicazione...

giovedì, 13 dicembre 2018, 11:50

"Dal disastroso ministro Toninelli arriva un'altra strenna natalizia per la Toscana: nella manovra di bilancio sottratti 5 milioni di euro per il raddoppio ferroviario della linea Lucca-Pistoia".Lo affermano il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci e la senatrice dem Caterina Bini, che preannunciano un emendamento per annullare il...

giovedì, 13 dicembre 2018, 11:24

"I parcheggi di Lucca sono sempre più cari e negli anni delle giunte Tambellini ci sono stati aumenti costanti, eppure ricordo che l'attuale sindaco quando io ero assessore e lui capogruppo del PD in consiglio comunale mi attaccava sostenendo che vessassi i cittadini quando introdussi la tariffa di 10 centesimi...

giovedì, 13 dicembre 2018, 10:47

L'appuntamento è rivolto ai genitori e agli alunni di classe quinta Scuola Primaria. Sabato 15 dicembre l’Istituto Comprensivo Lucca 3 organizza una giornata di Scuola Aperta presso le medie “Carlo Del Prete” di Sant Anna in Via Don Minzoni.

giovedì, 13 dicembre 2018, 10:46

Le associazioni Battitoanimale e 4ZampenelCuore presentano la quarta edizione della Running for a C(l)ause, la corsa benefica natalizia in favore degli animali più sfortunati durante la quale si potrà correre o camminare, da soli o in compagnia del proprio amico a 4 zampe.L' appuntamento è domenica 16 Dicembre, ritrovo sulle...

giovedì, 13 dicembre 2018, 10:15

"Non è accettabile che chi lavora, spesso anche solo per poco più di 1.000 euro al mese, debba ogni giorno, ma soprattutto durante gli orari serali che entra in turno, arrivare a rischiare perfino la vita.