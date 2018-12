Seminari gratuiti in Camera di Commercio

Altre notizie brevi

martedì, 4 dicembre 2018, 19:56

Il Pd con la proposta di Legge 221, riguardante le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), apporta serie modifiche all'assegnazione delle case popolari, favorendo nuovamente gli extracomunitari."E' evidente il tentativo di impedire alla Lega di portare avanti i propri programmi nei comuni che abbiamo vinto e vinceremo!-afferma la...

martedì, 4 dicembre 2018, 12:25

"Dal momento che la polizia municipale non ce la fa da sola e il sindaco è restio a intervenire in merito alla sicurezza, perché non prendere spunto da comuni più virtuosi, tipo Cascina, per creare le 'sentinelle di notte' ossia dare la possibilità alle guardie giurate di interagire con i...

martedì, 4 dicembre 2018, 08:48

Nuovo corso di formazione per preparare attivisti, amministratori e tecnici ad attuare i 10 passi verso rifiuti zero. Con questo nuovo corso a cui parteciperanno oltre 50 persone provenienti da tutta Italia e dalla Corsica saranno oltre 500 le persone formate nel corso degli ultimi 5 anni.

lunedì, 3 dicembre 2018, 20:41

La Lega sezione di Altopascio e Montecarlo saluta l'arrivo del luogotenente Luciano Pascolini, nuovo comandante della caserma dei carabinieri di Altopascio. "Ho avuto modo di conoscere Pascolini qualche giorno fa - dice Francesco Fagni, esponente del Carroccio in consiglio comunale - appena arrivato ad Altopascio.

lunedì, 3 dicembre 2018, 16:41

Correttezza e aderenza alle richieste emerse nella sede preposta: queste sono le richieste del Partito Democratico di Capannori in merito agli assi viari. «Quello che secondo noi è fondamentale è il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti, Anas e Regione Toscana in primis, ma anche parlamentari del territorio,...

lunedì, 3 dicembre 2018, 16:40

Nelle scorse settimane una trave della struttura primaria del tetto della casermetta San Salvatore ha evidenziato preoccupanti segni di cedimento. L'amministrazione ha provveduto a predisporre le prime opere per la messa in sicurezza che verranno completate nel corso della settimana corrente.

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:58

Acque SpA comunica che, per un'assemblea dei lavoratori, mercoledì 5 dicembre, dalle 10.15 alle 14.15, non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5).

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:47

Martedì 11 e martedì 18 dicembre dalle ore 15 alle ore 17 al museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori è in programma l'iniziativa 'Natale al museo' promossa dal Gac (Gruppo archeologico capannorese) in collaborazione con l'Istituto storico lucchese Sezione Auser Sesto Capannori, Associazione culturale Ponte e Comune.

lunedì, 3 dicembre 2018, 14:48

I rappresentanti della Lega Maniglia e Recaldin intervengono in merito al presepe allestito a Segromigno in Monte colpito dai vandali.

lunedì, 3 dicembre 2018, 14:23

Domenica 9 dicembre, la Casa del Popolo di Verciano, in via dei Paoli 22, ospiterà un pomeriggio dedicato alla musica e all'arte.